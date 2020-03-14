Сельскохозяйственные предприятия Тюмени стремятся к увеличению производительности

Ведущие сельхозпредприятия Тюменского района поставили перед собой цель на текущий год: увеличить производительность, сократив при этом издержки. Ставка делается на улучшение энергоэффективности предприятий.

Директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко считает, что необходимо уменьшать зависимость от энергоносителей, цены на которые всё время повышаются. Для того, чтобы повысить энергоэффективность своего предприятия, птицефабрика занимается сменой трансформаторной подстанции и модернизированием всей энергосистемы в целом. Наиболее важными изменениями станут новые котельные и реконструкция очистных сооружений. Несмотря на то, что масштаб работ большой, вся модернизация должна состояться в течение года.

По словам Оксаны Величко, одной из составляющих инвестиционной программы стала покупка специального оборудования для производства популярных в настоящее время бургерных котлет. Также на птицефабрике позаботились и о расширении ассортимента и увеличении производства товаров для детей – объём производства увеличился в три раза и достиг трёх тонн в месяц, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.