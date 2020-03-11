Запсибкомбанк разыграет среди клиентов 500 тысяч рублей на корпоративный отдых

В Запсибкомбанке проходит акция для корпоративных клиентов "Солнечный тимбилдинг", победитель которой получит сертификат номиналом 500 000 рублей на туристические услуги для своей бизнес-команды.

Тимбилдинг – активный корпоративный отдых, направленный на сплочение коллектива.

Для участия в акции необходимо:

1. Быть субъектом малого и среднего предпринимательства;

2. Заключить любой кредитный договор с 14 февраля по 30 июня 2020 года включительно;

3. Выразить свое желание на участие в акции. Для этого законному представителю участника необходимо будет подписать согласие об участии в акции в любом офисе банка.

Победитель акции будет объявлен в июле этого года.

"Такая акция для корпоративных клиентов проводится в банке впервые, и мы очень надеемся, что в преддверии отпускного сезона предложение вызовет интерес у наших клиентов. Ведь отпуск можно провести и с пользой для бизнеса. Оформляйте кредит в Запсибкомбанке и становитесь участником розыгрыша",– прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее о кредитных продуктах можно на сайте банка.