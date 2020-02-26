Дарите подарки с кредитом от Запсибкомбанка

Каждый год сильная половина населения страны вначале весны задумывается над тем, что же подарить на 8 марта женщинам. Запсибкомбанк предлагает порадовать прекрасную половину человечества теми подарками, которые они заслужили, и о которых давно мечтали, оформив потребительский кредит на любые цели по ставке от 9,6% годовых.

Преимущества кредита от Запсибкомбанка:

- минимальная ставка 9,6% годовых;

- максимально доступная сумма по кредиту – 5 000 000 рублей;

- возможность взять сумму, которая будет достаточной и на покупку подарков и на погашение кредитов других банков, при их наличии;

- решение в офисе банка – за 15 минут.

"Все мы разные, и мечты о подарках у нас тоже разные. Кто-то хочет получить в подарок новый смартфон, кто-то обновить гардероб, а кто-то давно мечтает об автомобиле. Любые желания близких и дорогих вам людей можно исполнить, воспользовавшись кредитом на любые цели от Запсибкомбанка. Оформите кредит наличными до 29 февраля в офисе банка и участвуйте 3 марта в розыгрыше автомобиля-кроссовера Hyundai Creta", - прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Регистрация в акции "Чудеса на Новый год" доступна до 29 февраля 2020 года. Для этого надо отправить sms с цифрой 5 на любой номер сервиса "Мобильный банк": + 7-922-114-88-80, + 7-903-767-21-57, короткий номер 2100 или зарегистрироваться на сайте. Принять участие могут клиенты, которые получат в период акции ипотечный кредит, кредит наличными или переведут свой кредит в Запсибкомбанк. К акции также можно присоединиться, если у вас уже оформлен кредит в Запсибкомбанке. Главное, чтобы кредит был действующим c остатком долга не менее 100 000 рублей на 3 марта 2020 года.

Все подробности акции можно узнать на сайте банка в разделе "Акции и спецпредложения" или по телефону 8-800-100-5005, или в офисах Запсибкомбанка.