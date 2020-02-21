Тюменские бизнесмены обсудили свои вопросы с контролирующими ведомствами

Фото предоставлено Службой уполномоченного по защите прав предпринимателей

20 февраля в Тюмени впервые прошел "Единый день отчетности", на котором предприниматели со специалистами различных ведомств открыто обсудили правоприменительную практику контрольно-надзорных органов.

В мероприятии приняли участие около 200 представителей малого и среднего бизнеса, руководители 30 ведомств, представители органов власти и общественных организаций. На пленарном заседании были заслушаны отчеты службы Уполномоченного и контрольно-надзорных органов за 2019 год, все желающие смогли задать волнующие их вопросы. Во второй части мероприятия для предпринимателей были организованы персональные консультации.

В своем докладе Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло обратила внимание на рост обращений. По статистике, за 2018 год их количество составило 495, в 2019 году – 522. "Это максимальный показатель за всю историю службы уполномоченного. С одной стороны, мы этому росту радуемся – доверие к нашей службе растет. Но с другой стороны, за каждым обращением стоит конкретная проблема бизнеса", - объяснила бизнес-омбудсмен.

Главным источником проблем, по мнению предпринимателей, являются постоянные изменения законодательства, которые принимаются не в пользу бизнеса. Руководители компаний не успевают их отслеживать и из-за этого сталкиваются с трудностями в работе и непониманием деятельности контрольно-надзорных органов.

"Лидером по количеству обращений является управление федеральной налоговой службы. Но тут важно понимать, что и количество контактов с предпринимательским сообществом у ФНС значительно больше, чем у "коллег по цеху". На втором месте – Роспотребнадзор, третье и четвертое занимают органы следствия и дознания и Уралуправтодор. Большую часть жалоб на нарушения прав предпринимателей нам удалось разрешить в досудебном порядке. Теперь важно найти механизмы, максимально упрощающие коммуникацию бизнеса и ведомств, чтобы ситуации не повторялись. Единый день отчетности – одна из таких форм", - добавила Лариса Невидайло.

Важность проведения открытого диалога между бизнесом и органами власти подчеркнул главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко: "Подобные мероприятия безусловно важны. Уже несколько лет территориальные органы контрольно-надзорных ведомств проводят слушания, но собраться всем в таком формате – на одной площадке – и обсудить правоприменительные практики – отличная идея. Это особенно важно для малого и среднего предпринимательства, у которых нет возможности содержать большой штат специалистов, бухгалтеров или юристов. Получился отличный семинар для бизнеса, а знаний никогда не бывает мало".

За 2019 год службой Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области было проведено 50 обучающих мероприятий и семинаров с участием контрольно-надзорных органов, где предприниматели получили возможность повысить уровень компетенций и получить консультации, сообщает Службы уполномоченного по защите прав предпринимателей.