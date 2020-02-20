Тюменский предприниматель уклонился от налогов на 13 млн рублей

В областном центре уголовное дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.

Предприниматель, оказывающий услуги в области грузоперевозок, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2016–2017 годы, а также доход физического лица за 2015–2017 годы. Мужчина не предоставлял налоговую отчетность в налоговый орган. Сумма неуплаченных налогов составила более 13 млн рублей, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.