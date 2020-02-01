На тюменской птицефабрике усилят меры по биобезопасности

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" в 2020 году планирует особо внимание уделить биобезопасности и надежности предприятия. Часть работ провели в прошлом году, в приоритете на год текущий - модернизация санитарных пропускников и дезинфекционных барьеров.

Как рассказала директор птицефабрики Оксана Величко, биологическая безопасность в современном мире - один из главных факторов успешной работы сельхозпредприятий.

"И в нашей стране, и за рубежом есть случаи, когда меры безопасности не соблюдались, и это приводило к негативным последствиям, а зачастую и к разорению производств, особенно тех, чья специализация связана с животными и птицей. Правила ужесточаются, мы уже не можем пользоваться нормами, которые были эффективными десятилетия назад, все стало гораздо строже", - подчеркнула руководитель предприятия.

Также на производстве будут приниматься меры по повышению надежности систем электрообеспечения, водо- и газоснабжения. Это важная часть обновления всей птицефабрики, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Сейчас мы вышли на интенсивность производства, которая предполагает бесперебойное снабжение энергоресурсами. Просчеты в этой сфере приводят к нарушению производственного цикла, поэтому возможные непредвиденные ситуации стараемся свести к минимуму", - добавила Оксана Величко.