Держатели карт Visa могут выиграть до 1,5 млн рублей

Шанс выиграть от 1000 до 1 500 000 рублей есть у каждого обладателя карты Visa. Акция "Плати Visa до победного" стартовала сегодня, 20 января, и продлится до 1 марта. Клиенты Запсибкомбанка также могут стать участниками акции.

Как принять участие:

- с 20 января по 1 марта оплачивайте покупки картой Visa Запсибкомбанка;

- загружайте фото чеков на сайт pay.visa.ru. Больше чеков – выше шансы;

- участвуйте в еженедельном розыгрыше: 1 000 рублей за покупки от 300 рублей, 50 000 рублей за покупки в сети магазинов "Пятерочка", а также главного приза – 1 500 000 рублей.

За первый чек вы можете получить гарантированный подарок – 100 рублей на мобильный телефон. Призовой фонд ограничен, регистрируйте чеки среди первых участников.

"Доля безналичных платежей в транзакциях клиентов демонстрирует стабильную положительную динамику. По данным Банка России по итогам 9 месяцев 2019 года доля безналичных операций по картам физических лиц достигла 78%. Способствует этому как наличие инфраструктуры, активность банков и платёжных систем по проведению маркетинговых акций, а также инновации в платежной сфере, например, возможность платить за проезд в общественном транспорте и расплачиваться смартфоном. Держатели карт Visa Запсибкомбанка могут подключить свою карту к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay", - прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Оформить карту Запсибкомбанка можно на сайте или в любом офисе банка.

Подробнее о текущих акциях банка можно узнать на официальном сайте в разделе "Акции и спецпредложения", по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении Банка.