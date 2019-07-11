Держателей карт Visa Запсибкомбанка ждет кэшбэк по всему миру

Запсибкомбанк

Путешествие с Visa дает возможность получить кэшбэк в поездках. Для этого нужно зарегистрироваться в акции, оплачивать покупки за границей картой Visa Запсибкомбанка и получить кэшбэк 3%.

Регистрация проходит на сайте visa.ru/summer по номеру карты Запсибкомбанка и номеру телефона, к которому она привязана.

До 30 августа 2019 года при оплате покупок в магазинах, кафе и ресторанах за границей картой Visa Запсибкомбанка можно получить кэшбэк до 750 рублей за одну покупку и до 3 000 рублей за все время акции.

"Для удобства оплаты картой добавьте карту Visa Запсибкомбанка к Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Чтобы получать максимум преимуществ по вашей карте, оформите Пакет услуг. В зависимости от выбранного вами Пакета услуг, будут доступны следующие опции: бесплатные дополнительные карты, возможность вернуть до 250 000 рублей по программе лояльности "Бонусы", страхование жизни в поездках по России и за рубежом, бесплатная выдача наличных в банкомате любого банка РФ, а также бесплатное обслуживание при активном пользовании картой или при наличии вклада/кредита в Запсибкомбанке. Чем выше пакет, тем больше преимуществ вы получаете", – отметил директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.