Более 10 тысяч тюменских студентов оплатили учебу с помощью интернет-эквайринга Сбера

Более 10 тысяч студентов Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета в 2020 году оплатили обучение через Интернет. Сервис интернет-эквайринга от Сбербанка, реализованный в крупнейших вузах региона, позволяет быстро и удобно совершать необходимые платежи и экономит время студентов и их родителей.

Чтобы воспользоваться сервисом, на сайте вуза нужно выбрать раздел "Онлайн-оплата", внести номер договора, по которому необходимо произвести платеж за обучение, добавить информацию о банковской карте и подтвердить операцию. После этого на электронную почту плательщика придет чек с полной информацией о платеже. Оплата возможна любой банковской картой (МИР, VISA, MasterCard) без взимания комиссии.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

У Сбера есть и другие интересные предложения, ориентированные на студентов. Например, кредит на образование с государственной поддержкой по ставке 3%. Преимущество заёма в том, что его можно взять на оплату любого периода учебы: на один семестр, год или всё обучение целиком. Кроме того, во время учебы можно платить только проценты по кредиту, а остальное вернуть в течение 15 лет после выпуска. Также популярна молодежная дебетовая карта. Она поддерживает беспроводные и бесконтактные платежи, позволяет накапливать бонусы "Спасибо".

Подробнее о продуктах и услугах банка для молодежи на сайте Сбербанка.