Ставки по ипотеке достигли исторического минимума

За 11 месяцев 2019 года жителям Тюменской области с учетом округов было предоставлено банковских кредитов на сумму 520 млрд рублей. На заемщиков юга области пришлось 190 млрд рублей.

В целом объемы выданных населению кредитов возросли на 14%. Заемщики стали меньше брать ипотечных жилищных кредитов, больше — потребительских и автокредитов.

Вслед за снижением ключевой ставки Банка России наблюдается снижение ставок по потребительским и ипотечным кредитам. Так, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с 10,6% в апреле 2019 года до 9,2% годовых в ноябре.

"Ставки по ипотеке достигли исторического минимума, поэтому сегмент ипотечного кредитования имеет значительный потенциал роста, — сообщил управляющий Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов. — В то же время с введением показателя долговой нагрузки банки стали оценивать заемщиков более взвешенно, что может сдерживать наращивание ипотечного кредитного портфеля".

Совокупная задолженность населения Тюменской области по всем видам кредитов увеличилась в годовом выражении на 14% и составила на 1 декабря 2019 года 814 млрд рублей.