В тюменском Выставочном зале планируется проведение строительного форума

В течение 2020 года на площадке "Тюменской ярмарки" пройдут 14 традиционных выставок-ярмарок.

Организаторы планируют изменение формата некоторых из них. Например, подобные изменения затронут строительную выставку – в этом году она пройдёт в формате Строительного форума. К участию в ней будут приглашены различные спикеры, в том числе федерального уровня, для обсуждения тенденций развития отрасли и новых архитектурных решений, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Строительная сфера является одной из ведущих сфер деятельности не только Тюменской области, но и всей России. По словам генерального директора АО "Тюменская ярмарка" Михаила Будкова, несмотря на то, что по количеству возводимых квадратных метров в пересчёте на численность населения тюменский регион неизменно находится в числе лидеров, существует необходимость создания чего-то нового. К таким новшествам относят 3D-принтер для возведения домов, а также технологии, позволяющие построить каркас 25-этажного здания почти за одни сутки.

В сфере интересов "Тюменской ярмарки" также находятся малоэтажное строительство и ландшафтный дизайн.

Михаил Будков сообщил и о том, что не оставляет идею проведения ярмарки франшиз, востребованных в Тюменской области. Особое внимание планируется уделить адаптации бизнеса к конкретной территории. По словам руководителя, нельзя взять чей-то опыт и просто перенести его в Тюмень. Необходимо учитывать преимущества и недостатки каждой местности.