Тюменцам следует больше знать о налоговой программе для самозанятых

Налог на профессиональный доход для самозанятых начал действовать с 1 января 2020 года в Тюменской области, которая вошла в число пилотных регионов. Нюансы нововведения для тюменцев разъяснили на специальном семинаре с сотрудниками налоговой инспекции.

"В первую очередь это выгодно тем, кто предоставляет какие-либо услуги. В режим могут выйти люди, которые сдают в аренду жилые помещения. Теперь они могут не бояться сдавать жилье, платя при этом налог не 13%, как раньше, а всего 4%", - отметила заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова.

Действующие индивидуальные предприниматели в случае небольшого дохода и отсутствия наемных работников могут перейти в более упрощенную форму и стать самозанятыми. Для этого нужно скачать мобильное приложение и далее следовать инструкциям. При этом нет никакой отчетности и посещения налоговых органов. Так же просто можно выйти из режима самозанятых: одним кликом удалить свою учетную запись из приложения.

Стоит знать и об ограничениях. Так, годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей, и он не имеет право нанимать работников в отличие от индивидуального предпринимателя. Поэтому, по мнению Ольги Ивановой, каждый сам вправе выбрать, какой режим лучше использовать в своей деятельности, пишет "Тюменская область сегодня".

Уполномоченный по защите предпринимателей Лариса Невидайло считает, что тюменский малый бизнес давно ждал введения в регионе этого режима. Он позволит людям трудиться в легальном поле, а физлица будут спокойно работать даже с юридическими лицами.

"Режим самозанятых можно также назвать пробой пера. Часто человек просто боится войти в бизнес, пойти в налоговую и открыть свое дело. Здесь же у него есть отличная возможность попробовать и идти дальше, в ИП или более крупный бизнес", - добавила Лариса Невидайло.