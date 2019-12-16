В ЖК "Суходолье" достроят детсад

Новый детсад в тюменском жилом комплексе "Суходолье" планируют открыть в 2020 году. Государственный контракт на завершение строительства важного социального объекта заключен 13 декабря.

Детский сад на 260 мест возводился за счет средств инвестора, который обещал открыть новый социальный объект еще в 2016 году, но завершить строительство по ряду причин застройщику не удалось. С 2015 года объект, готовность которого составляет примерно 40%, законсервирован.

В 2019 году на смежном участке с недостроенным детским садом открылась новая школа на 1200 мест. Жители ЖК "Суходолье" неоднократно обращались с запросами о возобновлении строительства детского сада к инвестору и правительству региона.

В 2018 году решено достроить детский сад за счет средств областного бюджета. Главное управление строительства Тюменской области инициировало процедуры по передаче недостроенного объекта в областную собственность, а также корректировку проектной документации объекта.