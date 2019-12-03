Тюменские депутаты предложили городским властям поддержать малый бизнес

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Депутаты Тюменской городской думы считают, что администрация города должна уделить особое внимание поддержке малого бизнеса и развитию туриндустрии. Речь об этом зашла на очередном заседании думы при обсуждении реализации муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства".

Программа направлена на создание высококонкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и вовлечение капитала в экономику города. С 2015 по 2018 год на данные цели из бюджета города было выделено около 46,8 млн рублей. Об этом сообщила председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко. В 2020 году на эту статью расходов запланировано 12 млн рублей.

Алексей Чирков отметил, что затраты на поддержку бизнеса более чем скромны и поблагодарил департамент экономики и стратегического развития за то, что при таком бюджете его сотрудники делают практически невозможное для развития предпринимательства в городе. "Из года в год сумма бюджетного финансирования этой программы практически не меняется. Я предлагаю подумать, как в следующем году сформировать бюджет таким образом, чтобы статья расходов на поддержку предпринимательства кратно возросла, - предложил депутат.

Еще одно предложение коснулось ежегодного конкурса для субъектов малого и среднего бизнеса "Тюменская марка". "В этом году в конкурсе приняли участие 88 субъектов малого и среднего предпринимательства из 47 тысяч, зарегистрированных в городе. Это крайне мало. Даже призовой фонд на этом конкурсе позволил бы получить не только возмещение за продвижение бизнеса, но и модернизировать его. Таким образом, мы бы получили синергетический эффект – расширение бизнеса, новые рабочие места и соответственно налоговые поступления в бюджет, которые бы кратно перекрыли бюджетные ассигнования для поддержки", - считает Алексей Чирков.

"Городу необходимо работать над созданием новых рабочих мест. Для малого и среднего бизнеса, нужно создать территорию благоприятного развития. Это позволило бы им развиваться, и деньги, которые они и их работники заработают, пойдут в копилку города Тюмени, - выразил свою точку зрения депутат Сергей Пыхалов. – Одной из таких территорий может стать площадка Новорощино. Место есть, тракт не сильно загружен, коммуникации достаточно близко находятся, котельная задействована лишь на 40 процентов, необходимые подъездные пути имеются. Зачем нам отсылать наших предпринимателей в Тюменский район, когда они могут работать на территории города и приносить доход в местную казну?"

Андрей Потапов заострил внимание представителей администрации Тюмени на том, что прибыль городу может приносить и туриндустрия. Он отметил, что помимо развития промышленности туристическая история является одним из основных факторов пополнения бюджета многих городов Европы, мира и России. Такие города как Казань, Сочи и многие другие более мелкие города уделяют этому достаточно большое внимание. "В Тюменской области для привлечения туристов тоже делается достаточно много. Считаю, что наш город этому направлению тоже должен уделить достаточно серьезное внимание, - подчеркнул депутат. - Туристическая сфера сегодня четко просчитывается. Если мы будем понимать, сколько стоит турист, которого мы привлекаем, сколько он конкретно тратит денег и какая их часть в конечном итоге попадает в бюджет города, то сможем прогнозировать в том числе и поддержку предпринимателям, ведущим бизнес в этой сфере".

Резюмируя выступления коллег, председатель Тюменской городской думы подчеркнул, что малое предпринимательство действительно важно развивать. Такую задачу перед городом поставил и губернатор Тюменской области Александр Моор в послании. "Этот процесс бесконечный, здесь останавливаться не нужно. Депутаты высказали важные пожелания. Думаю, администрация посмотрит, каким образом их можно учесть", - сказал Евгений Заболотный.

Татьяна Тихонова