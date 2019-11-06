Рост реальной зарплаты в Тюменской области выше, чем в других регионах УФО

Основные показатели социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа за январь–сентябрь 2019 года опубликовал Тюменьстат.

По данным ведомства, темп роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника по сравнению с тем же периодом 2018 года в Тюменской области (102,7%) превысил значения показателя других регионов федерального округа. В то же время высокий размер номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе–августе 2019 года отмечался в Ямало-Ненецком автономном округе (102,3 тыс. рублей).

Лидирует Тюменская область и по таким показателям, как объем производства молока на душу населения(284,9 кг) и объем производства яиц на душу населения в хозяйствах всех категорий (782 штуки).

Максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек среди регионов Уральского федерального округа также отмечено в Тюменской области — 519,8 кв.м общей площади.