20 млн саженцев сосны и ели вырастили в 2019 году тюменские теплицы и питомники

Саженцы хвойных деревьев для лесовосстановления и лесоразведения выращивают в закрытых теплицах и на полях – лесных питомниках. Теплицы расположены в Тюменском, Вагайском, Тобольском, Исетском, Упорововском и Нижнетавдинском районах. Лесные питомники находятся в 18 лесничествах из 22 имеющихся.

За сезон 2019 года в лесных питомниках и теплицах области выращено 20 059,4 тысяч стандартных сеянцев хвойных пород: 1 644,4 тысячи ели сибирской и 18 415 тысячи сосны обыкновенной, сообщили в отделе мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области.

В теплицах выращено 2 156 тысяч сеянцев сосны, они будут высажены на лесокультурные площади весной 2020 года.

В целом этот год порадовал высоким выходом лесопосадочного материала. Чтобы данная работа в следующем году была более эффективной, сотрудники "Тюменская авиабазы" провели отбор почвенных проб в лесных питомниках. Станция агрохимической службы "Ишимская" проанализирует наличие питательных веществ в образцах почвах и даст свои рекомендации по применению удобрений. Химическое исследование позволит вести работы по выращиванию посадочного материала более эффективно.