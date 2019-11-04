"Тюменский бройлер" наращивает объемы продаж

Объем проданной продукции тюменской птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" за 10 месяцев 2019 года вырос на 3,3 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Увеличение производства произошло за счёт строительства шести новых птичников. Львиная доля продукции реализована на территории нашего региона, а именно 80 процентов", - говорит директор птицефабрики Оксана Величко.

Так исторически сложилось, что более 40 лет назад предприятие строилось именно с целью снабжения мясом птицы большой Тюменской области. Стратегическая задача не изменилась и сегодня. Хотя в соседние регионы тюменские продукты тоже поставляются. В частности, птицефабрика увеличила свою долю на рынке Челябинской области. Среди лидеров по поставкам также Свердловская, Курганская, Омская области и Башкирия. Постепенно растёт и доля продукции с высокой степенью переработки.