"Тюменский бройлер" наращивает объемы продаж

Объем проданной продукции тюменской птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" за 10 месяцев 2019 года вырос на 3,3 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
"Увеличение производства произошло за счёт строительства шести новых птичников.
Львиная доля продукции реализована на территории нашего региона, а именно 80 процентов", - говорит директор птицефабрики Оксана Величко.
Так исторически сложилось, что более 40 лет назад предприятие строилось именно с целью снабжения мясом птицы большой Тюменской области. Стратегическая задача не изменилась и сегодня. Хотя в соседние регионы тюменские продукты тоже поставляются. В частности, птицефабрика увеличила свою долю на рынке Челябинской области. Среди лидеров по поставкам также Свердловская, Курганская, Омская области и Башкирия. Постепенно растёт и доля продукции с высокой степенью переработки.
"Это прежде всего относится к котлетам, для приготовления которых мы используем исключительно рубленное мясо грудки цыпленка бройлера, без добавления фарша механической обвалки. Кроме того, экспериментируем с различными начинками: тефтели со шпинатом, с моцареллой и болгарским перцем, зразы с грибами, котлеты фри с сыром. Не оставили без внимания и мусульманское население области, выпустили котлеты и шницель из сырья Халяль", - отметила Оксана Величко.
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