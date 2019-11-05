В Тюмени сократились инциденты на теплосетях

5 тыс. 62 км электросетей, 2 тыс. 847 трансформаторных подстанций, а также 868 км теплосети подготовили к зиме тепло- и электроснабжающие организации Тюмени. К предстоящему сезону готовы 85% жилфонда областного центра. С такими данными ознакомили депутатов на одиннадцатом заседании Тюменской городской думы 31 октября.

Как рассказал народным избранникам председатель комиссии гордумы по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук, в рамках подготовки жилищного фонда Тюмени к отопительному периоду 2019-2020 годов в отношении 581 многоквартирного дома выдан акт проверки готовности с выводом: "Жилищный фонд не готов к отопительному периоду. Паспорт готовности не выдавать".

"Необходимо отметить, что такие акты получили аварийные многоквартирные дома, а также те, где нет технической возможности провести промывку систем отопления. Это пятнадцать процентов жилфонда Тюмени", - уточнил Баранчук.

Количеством инцидентов, произошедших на теплосетях города с начала отопительного сезона, поинтересовался депутат Александр Чепик. Также народный избранник сообщил о поступающих к нему обращениях от жителей дома на ул. Холодильная, 142 по поводу подачи завоздущенного теплоносителя.

На это заместитель главы города Павел Перевалов сообщил, что с каждым годом число аварий уменьшается. "Мы мониторим ситуацию. Так, в этом году произошло сто сорок два инцидента. Самой напряженной была первая неделя отопительного сезона. Отмечу, что в прошлом году за этот период отмечено сто шестьдесят девять инцидентов. В целом за три года их количество снизилось на тридцать процентов, - рассказал он. – Что касается указанного дома, необходимо изучить эту проблему". Председатель городской думы Евгений Заболотный рекомендовал взять вопрос под контроль и информировать депутата о решении проблемы.

На то, что работники коммунальных организаций часто предоставляют тюменцам в объявлениях некорректную информацию о профилактических работах, упоминая про аварию теплосети, обратил внимание коллег депутат Виктор Бронников. Он попросил провести с ТСЖ и УК города разъяснительную работу и напомнить им, что авария имеет место, когда тепла нет более суток. "Объявления у подъезда размещает управляющая организация, и не у всех одинаковое представление о терминологии, поэтому информация, предоставленная УСТЭК, может подаваться с искажениями, - согласился Павел Перевалов. – Мы продолжаем работу в этом направлении".

Подготовка к зиме - приоритетная задача, поскольку жителей города необходимо обеспечить комфортными условиями, считает председатель гордумы Евгений Заболотный. "Если в доме нет тепла, то все остальные проблемы меркнут на этом фоне и вообще не решаются. Стоит заметить, что в этом году кардинально изменился сам подход, были выделены и приведены в порядок самые проблемные участки теплосетей", - отметил он.