Строительство ливневой канализации в Тюмени надо ускорять, считают депутаты

Вопрос об использовании в 2018-2019 годах средств бюджета города, направленных на развитие ливневой канализации в Тюмени, решение вопросов водоотведения с улично-дорожной сети депутаты рассмотрели 31 октября на очередном заседании Тюменской городской думы.

Развитие ливневой системы водоотведения в городе осуществляется при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, а также при ремонте существующих сетей ливневой канализации, устройстве недостающих элементов ливневой системы, при благоустройстве озелененных и дворовых территорий.

Расходы бюджета на развитие и содержание в 2018 составили более 97 млн рублей, за 9 месяцев 2019 года – около 124,87 млн рублей. На начало 2018 года при общей протяженности городских дорог в 1200 км протяженность ливневой канализации составляла 345 км - 28 %, в том числе закрытого типа 165 км, и 180 км – открытого типа. На 1 января 2019-го протяженность систем ливневой канализации водоотведения талых и дождевых вод достигла 376,04 км (30,3%): 180,6 км закрытого и 195,44 км открытого типов. В текущем году при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорог проложено 14,2 км ливневой канализации, в том числе 9,57 км закрытого типа. Там, где нет ливнёвок, с проблемой подтопления помогают справиться дренажные колодцы, на начало 2019 года их было 292.

Благодаря комплексу предпринятых мер в 2018 году подтопление устранено в 105 местах, в 2019-м – в 107. Хороший эффект дает ремонт старых сетей канализирования. За два года все сети ливневой канализации тщательно обследованы с помощью телеметрии. Это позволило установить, что из 375 км ливневой канализации города порядка 40 км требуют ремонта. Полученные сведения дают возможность объективно оценить ситуацию на сетях, что в дальнейшем позволит принимать более эффективные решения по устранению проблем подтопления территорий.

"Выполняемые мероприятия помогли решить достаточно много острых проблем. Эта непростая работа, требующая серьёзного знания городских территорий, будет продолжена. Проблемные места мы выявляем совместно с жителями, педставителями ТОСов, управ административных округов. Наши усилия направляем как раз на то, чтобы ликвидировать в первую очередь их, тем самым обеспечив комфорт тюменцам", – отметил заместитель главы города Павел Перевалов.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко сообщила, что при рассмотрении вопроса на заседании комиссии депутаты, основываясь на личном мнении и обращениях жителей города, назвали низкими темпы развития ливневой канализации и рекомендовали администрации уделить больше внимания данной проблеме.

Председатель думы Евгений Заболотный также отметил, что избиратели очень часто задают вопросы о городских линевках и в целом не довольны их работой. Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов на прошлой неделе тоже заострил свое внимание на этом вопросе. "Сегодня только 30 процентов работ у нас выполнено в этом направлении. Сделать предстоит еще 70. Это очень большой объем. Каковы перспективы строительства недостающей ливневки, сооружений для очистки ливневых вод?" - свой вопрос спикер адресовал представителям администрации.

Как отметил Павел Перевалов, проблемы с водоотведением копились с советских времен. В последние годы администрация города принимает системные меры по развитию и содержанию ливневок в рамках муниципального бюджета. С 2023 года к решению этой задачи в рамках концессионного соглашения подключится "Тюмень Водоканал". До 2031 года компания построит 120 км ливневой канализации, с мощными, от 800 до 190 мм в диаметре, коллекторами, 16 локальных очистных сооружений на существующих водовыводах. Реализация этих планов будет идти параллельно с теми, что стоят перед администрацией. Общими усилиями до 2040 года в городе планируется проложить около 600 км новых сетей, сообщил чиновник.

Мурат Тулебаев в своем выступлении подчеркнул, что обустройство ливневой канализации - для Тюмени вопрос очень важный и острый. "Не надо ждать 2023 года, когда концессионер выйдет на эти виды работ. Для нашего быстро растущего и динамично развивающегося города это надо было делать, образно говоря, вчера. Предлагаю при формировании бюджета города на 2020 и плановые 2021-22 годы рассмотреть кратное увеличение финансовых ресурсов на данные виды работ, а нам, коллеги, взять этот вопрос на депутатский контроль", - обратился к присутствующим Тулебаев.

Подводя итоги, председатель думы отметил, что в данном случае сравнение с Венецией Тюмень не красит. Надо уходить от этого. Чтобы навести порядок в городе и качественно выполнить большой объем работ, нужно уже сейчас верно расставить приоритеты: очистные сооружения надо делать, наиболее затапливаемые территории необходимо выявить и устранить там проблемы. "Приоритетность и последовательность выполнения задач надо выстроить и планомерно двигаться в обозначенном графике. Город должен отвечать тем высоким стандартам благоустройства и комфортного проживания, к которым привыкли горожане", - резюмировал обсуждение темы Евгений Заболотный.

Татьяна Тихонова