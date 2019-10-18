В Восточном микрорайоне Тюмени открылся новый участок дороги

По улице Николая Федорова на участке от улицы Широтной до объездной дороги открылось прямое движение. По новой дороге можно выехать на кольцевую дорогу либо подъехать к крупным торговым центрам, расположенным на улице Менделеева, это должно ускорить движение транспорта в Восточном микрорайоне, в частности, разгрузить улицы Пермякова и Мельникайте.

Строительство объекта шло в два этапа: в 2018 году основная часть работ была выполнена по устройству улицы до существующего гаражного кооператива. После процедуры изъятия земельных участков под гаражами работы продолжились. Остался небольшой кусок гаражных кооперативов, который не мешает движению, поскольку основной объем работ уже завершен, и по улице можно ездить.

На новом участке дороги предусмотрено 4-полосное движение, обустроены тротуары шириной 2,25 м, велосипедные дорожки, ливневка, система наружного освещения. В ближайшее время здесь высадят деревья.

Сейчас специалисты мониторят движение транспорта, чтобы при необходимости отрегулировать работу светофоров. Также этот участок вскоре будет включен в маршрут общественного транспорта, сообщили в администрации города.