В Тюменской думе утвердили перечень наказов горожан

На сентябрьском заседании Тюменской городской Думы положительно рассмотрен вопрос о перечне наказов жителей города депутатам VII созыва. В документе 481 наказ, более 120 из них уже в работе. Об этом рассказал журналистам председатель думы Евгений Заболотный.

Спикер напомнил, что само Положение принято в мае этого года, теперь в развитие этого положения депутаты утвердили перечень наказов жителей. "Раньше наказы принимались общим количеством, независимо от того, с каким бюджетом их исполнение связано: муниципальным, региональным или федеральным. Сегодня такая градация проведена, и мы внесли в перечень наказов то, что входит в полномочия нашего муниципалитета и финансируется из местного бюджета. Это реальные вопросы, качество и скорость решения которых зависит от нас и администрации города", - пояснил Евгений Заболотный.

Глава города Руслан Кухарук сообщил, что после того, как наказы поступили в администрацию города, специалисты выбрали из них только те, которые относятся к вопросам местного значения и муниципалитет может реализовать согласно своей компетенции.

Большую часть наказов составляют вопросы благоустройства города, дворов, создания зон отдыха, игровых и спортивных площадок, развития сети соцучреждений и помощи отдельным гражданам. Все они важны, и депутаты будут работать над их выполнением в течение всего созыва. Председатель гордумы отметил, что при необходимости депутаты смогут откорректировать данный документ и внести в него нужные правки.