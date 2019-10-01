В Тобольском и Вагайском районах станет больше хороших дорог

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил ряд соцобъектов в Тобольском районе и провел совещание с участием представителей местной администрации. На повестке дня были вопросы социально-экономического развития района, в том числе проекты, требующие финансирования из областного бюджета.

В Тобольском районе реализуется большая программа замены устаревших ФАПов, домов культуры и школ на современные модульные здания. Так, в планах на 2020 год - установка в пяти населенных пунктах модульных ФАПов, замена деревянных школ на современные модули в деревнях Епанчина и Чебурга, строительство школы в деревне Хмелева.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорогам, сообщили в пресс-службе губернатора. В Вагайском и Тобольском районе большие расстояния между селами, сегодня здесь один из самых невысоких процентов дорог в твердом исполнении.

"От жителей этих районов есть запрос на улучшение дорожной сети. С началом реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" как раз на региональные дороги сделан основной акцент. В частности, при формировании бюджета на 2020 год для этих муниципалитетов будут предусмотрены средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование", – отметил Александр Моор.