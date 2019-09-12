Микрозаймы: что нужно знать?

Сегодня нередки случаи, когда человек, попав в критическую ситуацию, при которой срочно нужны деньги, обращается в микрофинансовые организации (МФО). В отличие от банков заём в МФО можно получить просто и быстро. Но за скорость придется переплатить – ставки достаточно высоки. Что нужно знать при оформлении микрозаймов и какие нововведения приняты в законодательстве для защиты потребителей финансовых услуг?

Не попасть в долговую яму

Если у вас есть время, хорошая кредитная история и справка о зарплате, то лучше обратиться в банк. Процент по потребительскому кредиту будет намного ниже, чем при займе в МФО. Если времени на оформление нет или банк отказал в выдаче кредита, а сумма нужна небольшая и на короткий срок, вы можете обратиться в микрофинансовую организацию.

Первое и главное, что нужно сделать, проверить, есть ли выбранная компания в государственном реестре МФО – так вы обезопасите себя от мошенников. Информацию можно найти на сайте Банка России в разделе "Проверить участника финансового рынка".

Во-вторых, сравните и оцените предложения аналогичных компаний. Не стоит принимать поспешных решений, взвесьте, готовы ли вы переплачивать. Заём выдается на короткий срок, но учтите: 1% в день – это 30% в месяц, или 365% годовых.

Не подписывайте сразу договор, у вас есть 5 дней, чтобы обдумать предложение. Оцените также индивидуальные условия договора и проверьте полную стоимость займа. Она обязательно должна быть указана в квадратной рамке в правом верхнем углу на первой странице перед табличной формой индивидуальных условий договора. Помните, что чем быстрее вы погасите свой долг, тем меньше денег из своего бюджета вам придется заплатить.

Разделение на микрофинансовые и микрокредитные компании

Если вы решились взять заём, то при выборе организации можно столкнуться с двумя различными наименованиями – микрофинансовые компании и микрокредитные компании. В чем они отличаются?

В 2017 году в соответствии с законодательством произошло разделение МФО на два типа компаний: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК).

Отличаются эти компании размером собственного капитала, способами привлечения средств, установленными нормативами экономической деятельности, а также возможностями в плане обслуживания клиентов. МФК – это более крупные организации с капиталом не менее 70 млн рублей, они могут привлекать средства физических лиц, не являющихся их учредителями, в сумме не менее 1,5 млн рублей, а максимальная сумма займа для физических лиц установлена – 1 млн рублей (для МКК – 500 тыс. рублей).

Ограничения предельной задолженности и ежедневной процентной ставки

Если вы взяли заём после 1 июля 2019 года, то общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней, а также платы за услуги страхования не может превышать сумму основного долга более чем в 2 раза. Например, если сумма займа составила 10 тыс. рублей, то заемщик отдаст не более 30 тыс. рублей: 10 тыс. – сам долг и 20 тыс. рублей – проценты, неустойка и иные платежи. До этого в 2016 году был установлен 4-кратный размер ограничения, а в 2017 – 3-кратный. С 1 января 2020 года коэффициент снизится до 1,5-кратной суммы займа.

Одновременно вводится ограничение ежедневной процентной ставки. С 1 июля 2019 года она не может превышать 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов до зарплаты (в сумме до 30 тысяч рублей на срок не более 1 месяца, чаще – на 1-2 недели). С 1 июля 2019 года полная стоимость по таким займам не превысит 365%.

Показатель долговой нагрузки заемщика

С 1 октября 2019 года по указанию Банка России микрофинансовые организации при принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 тыс. рублей будут обязаны рассчитывать значение показателя долговой нагрузки (ПДН) по каждому заемщику. Это соотношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. По данным Банка России, необеспеченное потребительское кредитование растет ускоренными темпами, ускорился и рост долговой нагрузки заемщиков. Для того чтобы кредиторы не были заинтересованы выдавать займы заемщикам с высоким ПДН, регулятор ввел показатель, который включается в расчет норматива достаточности собственных средств. При выдаче займа заемщику, ПДН которого превышает 50%, МФО будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (с 1 января 2020 г – 65%). Поэтому МФО будет невыгодно предлагать заём такому клиенту.

Запрет на выдачу потребительских займов под залог жилья

С 1 ноября 2019 года МФО не смогут предоставлять потребительские займы под залог жилья (жилого помещения), даже если оно не является единственным. При этом МФО могут предоставлять гражданам займы под залог нежилой недвижимости. Эта норма не затрагивает МФО с госучастием, которые выдают займы представителям малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, на предпринимательские цели.

Займы, обеспеченные ипотекой, будут выдавать только профессиональные кредиторы

Еще одна норма, введенная законом с 1 октября 2019 года, запрещает выдачу потребительских займов под залог жилья всем, кроме профессиональных кредиторов. Теперь такие займы могут выдавать только финансовые организации, находящиеся под надзором Банка России (банки, МФО, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), Росвоенипотеки и уполномоченных Дом.рф организаций (перечень таких организаций публикуется на сайте Дом.рф). Еще запрет не распространяется на выдачу ипотечных займов работодателем своему сотруднику. Данная новация — это еще один инструмент борьбы с нелегальными кредиторами и коллекторами на финансовом рынке. В последнее время в российских городах наблюдалась недобросовестная практика различных мошеннических схем по завладению квартирой заемщика. Взяв кредит у частного лица или непроверенного кредитора, должник мог легко потерять свою недвижимость. Черные кредиторы маскировали истинную цель – легально получить квартиру, стоимость которой в несколько раз превышает выданный заём.

Новые нормы, законодательно принятые по инициативе Банка России, призваны не только снизить долговую нагрузку заемщиков, но и предотвратить мошенничество с недвижимым имуществом. Но, к сожалению, ни один закон не защитит гражданина, который сам подписал договор купли-продажи квартиры, подсунутый преступниками вместе с иными документами. Поэтому граждане должны всегда внимательно изучать все документы, условия договора перед подписанием, оценивать свои риски и возможности, нести ответственность за принятие решений, сообщили в пресс-службе Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.