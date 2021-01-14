Тюменским предпринимателям предлагают льготные займы

Фонд микрофинансирования Тюменской области открыл прием заявок на предоставление финансовой поддержки предпринимателей на развитие дела.
"Только в прошлом году фонд выдал 321 микрозайм на сумму свыше 400 млн рублей. Средняя процентная ставка микрозаймов в 2020 году составила 5,19, самая низкая ставка — 3 %. В 2021 году на эти цели Фонд планирует направить 350 млн рублей", — рассказал директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.
Средства будут направлены на развитие начинающих и действующих бизнес-субъектов, а также реализацию новой программы для самозанятых до 500 тыс. рублей.
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