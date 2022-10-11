Фонд микрофинансирования поможет участникам муниципальных акселераторов реализовать инвестпроекты

Фонд микрофинансирования в Тюменской области запустил программу поддержки для предпринимателей и самозанятых из "Акселерации муниципальных команд", соответствующее поручение губернатор озвучил в сентябре.

Александр Моор, анализируя представленные муниципалитетами инвестиционные проекты, поручил проработать вариант поддержки городов и районов, чтобы ни один проект "не остался на бумаге".

Фонд такую программу запустил. На этой неделе уже три предпринимателя из Ялуторовска. Тобольска и Голышмановского городского округа получат софинансирование на реализацию представленных проектов.

ИП и юрлица по программе "Акселерация" могут получить заем до 5 млн рублей с залогом (под 7,5%) и до 1 млн рублей без залога (под 9%), срок возврата - до 36 месяцев. Акселерация для самозанятых: до 500 тыс. рублей – с залогом, до 250 тыс. – без залога, подробности здесь. Уточнить информацию можно по тел. +7-932-325-50-45.

Через программу акселерации муниципальных команд прошло 15 районов, свои проекты они защищали в августе и в сентябре, тогда же губернатор отметил, что муниципальный акселератор имеет стратегическое значение, способствует развитию локальной экономики, и "надо подумать, чтобы в рамках нашего Инвестагентства создать отдельный Фонд кредитования маленьких проектов, ... чтобы на выходе проекты, которые на акселераторе отобраны, были реально поддержаны деньгами. Большинство проектов укладываются в сумму до 5 миллионов рублей".