Тюменская область помогает IT-компаниям реализовать свои проекты

Правительство Тюменской области на протяжении ряда лет развивает систему господдержки для инновационной сферы как наиболее перспективной. Принимаемые меры уже позитивно отразились на IT-сфере: в регионе насчитывается 120 компаний-разработчиков программного обеспечения, хотя еще в 2017 году их было всего 39. На Дне знаний для предпринимателей губернатор рассказал об основных мерах поддержки новаторов.

Из 68 резидентов Тюменского технопарка 35 компаний работают в IT-сфере. Они получают субсидии на создание и испытание опытных образцов технологических инноваций, на реализацию инновационных проектов-победителей по программе "Старт" Фонда содействия инновациям, а также на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проектам, обладающим потенциалом коммерциализации, сообщил Александр Моор.

Сегодня Технопарк стал местом концентрации IT-специалистов. Аренда помещений в нем для резидентов обходится в 1 рубль за квадратный метр. Для них предусмотрены и налоговые льготы. Это ставка по упрощенной системе налогообложения в размере 1 %, введена пониженная ставка по налогу на прибыль в региональной части и также действует освобождение от налога на имущество. Первый взнос по лизингу при приобретении серверного оборудования и суперкомпьютеров компенсирует региональный бюджет.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и ищем новые инструменты поддержки таких компаний. В мае Западно-Сибирский инновационный центр получил статус регионального оператора фонда "Сколково". Сегодня сотрудники Технопарка оказывают помощь в оформлении заявки на получение статуса участника "Сколково", что дает право инновационным компаниям, не покидая пределов области, получить налоговые льготы, микро гранты, а также воспользоваться сервисными услугами специализированных лабораторий, запатентовать разработанный продукт, участвовать в образовательных и акселерационных программах", - отметил Александр Моор.

Правительство региона также готово стимулировать и уже существующие предприятия к внедрению современных информационных технологий. Так, в Технопарке создана "Школа программирования", которая работает в тесной связи с тюменскими компаниями. В 2018 году курсы прошли 248 человек. С начала 2019 года принято 300 заявок на обучение. Помимо этого, Региональный центр инжиниринга оказывает малым и средним производственным компаниям Тюменской области услуги по информатизации и внедрению цифровых технологий.

"Мы готовы поддержать 10 компаний, которые реализуют такие проекты на общую сумму в 15 млн рублей, - заявил губернатор. - Для предприятий, которым нужна помощь в определении перечня конкретных работ в рамках информатизации, есть услуга по проведению технического аудита. Ее уже получают ряд компаний".

Александр Моор отметил, что крупные компании давно и активно занимаются внедрением цифровых технологий. Что касается малого и среднего бизнеса – для него региональное правительство совместно с общественными организациями предпринимателей продолжит проведение масштабных образовательных программ. Такой подход будет способствовать более динамичной реализации национального проекта "Цифровая экономика" в Тюменской области.