На обанкротившемся тюменском предприятии погасили долги по зарплате

Оставшиеся долги по зарплате были погашены в АО "Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие". Оно было признано банкротом еще в декабре 2018.

С марта 2017 года по январь 2018 года у предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед 51 работником в размере более 4,6 млн рублей.

"В связи с этим прокуратурой округа принят комплекс мер реагирования. В результате принимаемых мер задолженность предприятия по заработной плате снижалась, а в начале сентября 2019 года погашена остававшаяся задолженность в размере более 3,3 млн рублей", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сейчас на контроле прокуратуры остается ситуация с возмещением работникам предприятия компенсации за несвоевременную выплату заработной платы.