В "ЛетоЛето" откроют бассейн с минеральной водой и заменят скользкий пол в детской зоне

В аквапарке "ЛетоЛето" этой зимой откроется бассейн с водой из термального источника. "Это будет уникальный по техническому оснащению релакс-комплекс, аналогов которому в нашем городе нет, заверила генеральный директор комплекса "ЛетоЛето" Ирина Васильева.

Природная среднеминерализованная вода в бассейн будет поступать из собственной скважины глубиной 1 248 м. Она пробурена на улице Щербакова во время строительства первой очереди комплекса "ЛетоЛето". Температура воды в бассейне составит 38-43 градуса, благодаря уникальному минеральному составу воды купание в нем будет оказывать лечебное, омолаживающие и успокаивающее действие на организм.

В связи с подготовкой к открытию нового бассейна аквапарк закроют для посещения с 9 по 23 сентября. В этот период будут проведены дополнительные работы. "Мы внимательно следим за отзывами и пожеланиями наших гостей, поэтому планируем заменить часть напольного покрытия в детской зоне, чтобы сделать место отдыха более комфортным", – добавила Ирина Васильева.

Напомним, что в комплексе действуют специальные предложения для именинников. Для тех, чей день рождения выпадает на даты закрытия аквапарка, действие предложения будет продлено – воспользоваться скидкой можно будет в период с 24 сентября по 24 октября 2019 года. На время работ в аквапарке парк-отель "ЛетоЛето" и ресторация "Август" продолжат свою работу в обычном режиме.