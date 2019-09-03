Тюменские предприятия участвуют в международной выставке в Казахстане

Центр поддержки экспорта Тюменской области в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" организует участие представителей экспортноориентированных предприятий региона в Международной строительной и интерьерной выставке "KazBuild-2019", которая состоится с 4 по 6 сентября в городе Алматы (Республика Казахстан).

Kazbuild — это крупнейшая в Центральной Азии специализированная выставка по площади экспозиции и количеству участников и самая профессиональная выставка отрасли по составу посетителей (более 7000 бизнес-контактов).

Тюменскую область на выставке представят компании: ООО "ПФ "АРС-Пром", ООО "Орион", ООО "ПрофМодуль", ООО "К-Системс Групп".

Являясь самым крупномасштабным строительным выставочным проектом в данном регионе, KazBuild отражает все самые последние тенденции строительной отрасли. Экспозиция выставки KazBuild 2018 года включала свыше 250 компаний из 25 стран мира. Национальные стенды представили: Германия, Китай, Польша, Португалия и Азербайджан.

Мероприятия, сопровождающие выставку: практические мастер-классы на "Демонстрационной площадке"; B2B и B2G встречи; круглые столы по вопросам развития энергоэффективного строительства, проектирования жилых зданий, а также взаимодействия строительных компаний и поставщиков; консультации дизайнеров и архитекторов; лаборатория дизайна; новинкой выставки станет раздел "Retail Center", посвященный прямым переговорам о поставке продукции поставщиков с представителями торговых сетей и дистрибьюторами строительных материалов.

Основные разделы выставки: строительные материалы и оборудование; интерьер и отделочные материалы; керамика и камень; оконные технологии, фасады.