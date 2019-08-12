Жители Тюменской области доверили банкам 233 млрд рублей

За год вклады населения в банковских структурах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецких автономных округов увеличились на 5% и на 1 июля 2019 года составили 820 млрд рублей.

Основной объем вкладов — около 434 млрд рублей (53%) приходится на жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 233 млрд рублей (28%) — юга области и 153 млрд рублей (19%) — Ямало-Ненецкого автономного округа. Средняя сумма вклада на юге области — 153 тыс. рублей.