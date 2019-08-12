Жители Тюменской области доверили банкам 233 млрд рублей

12:45 12 августа 2019
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Фото: pixabay.com

За год вклады населения в банковских структурах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецких автономных округов увеличились на 5% и на 1 июля 2019 года составили 820 млрд рублей.

Основной объем вкладов — около 434 млрд рублей (53%) приходится на жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 233 млрд рублей (28%) — юга области и 153 млрд рублей (19%) —  Ямало-Ненецкого автономного округа. Средняя сумма вклада на юге области — 153 тыс. рублей.

"Значительную часть или 77% в общем объеме депозитов жители области хранят в рублях. С начала года объем вкладов в иностранной валюте уменьшился на 7%, а их доля сократилась на 2%", — сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Теги: банки , вклады , ХМАО , ЯНАО
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