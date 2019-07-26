Тюменцев бесплатно обучат основам предпринимательства

В Тюмени тренинг "Азбука предпринимателя" по обучению навыкам создания бизнеса с нуля пройдет с 12 по 16 августа на площадке "Точка кипения" в Технопарке. Участие в тренинге бесплатное.

Тренинг предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. На тренинге будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов станет разработка бизнес-плана предприятия. Занятия проведут сертифицированные тренеры АО "Корпорация "МСП".

"Азбука предпринимателя" — образовательный проект, разработанный АО "Корпорация "МСП", проводится в целях реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подать заявку на участие в тренинге необходимо до 10 августа.