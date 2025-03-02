9 марта стартует программа развития предпринимательства "Я в деле"

9 марта для тюменской молодежи в спортивном центре ТюмГУ стартует седьмой сезон программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле". Организаторы планируют работать только со студентами вузов, рассказала руководитель программы "Я в деле" в Тюменской области Каролина Атаханова.

"Планируем набрать свыше 150 участников, но только ребят из высших учебных заведений, потому что нашему проекту нужно немного восстановиться в регионе. Но в дальнейшем мы возобновим сотрудничество с колледжами, так как там также много желающих поучаствовать и узнать о предпринимательстве", - пояснила она.

За 2 месяца ребята пройдут курс по созданию бизнеса с нуля. 30 % времени уделят теории, 70 % - практике. В качестве экспертов выступят представители бизнес-сообщества. Сопровождать студентов во время обучения будут компетентные наставники, которые также станут трекером-мотиватором, - сообщает Тюменская линия.

Нововведение этого года - трек "инновационное предпринимательство".

"Было решено ориентироваться не только на базовое предпринимательство, но и создать новое направление, где участники из определенных интересующих их сфер смогут развивать свой проект более качественно. В результате будет два победителя, которых отберут на итоговом воркшопе эксперты. Именно они отправятся в Москву, чтобы защищать свои проекты среди победителей финалов других регионов", - добавила Каролина Атаханова.