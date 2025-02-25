В Тюменской области за пять лет предпринимателей стало на 10 тысяч больше

Почти на 10 тысяч увеличилось количество предпринимателей в нашем регионе за время реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", действовавшего с 2019 по 2024 год.
Для достижения целей нацпроекта в Тюменской области создана система поддержки предпринимателей. В нее входят центр "Мой бизнес", программа "Гарантийный фонд", Фонд финансирования предпринимателей.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
За это время мы организовали более 35 000 консультаций для представителей бизнеса во всех районах Тюменской области. Выдали более 2,5 млрд рублей микрозаймов. 139 грантов на развитие получили молодые предприниматели и социальные предприятия. Меры поддержки бизнеса сохраним и в будущем. С 2025 года работа продолжится в рамках реализации нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика.
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