В Тюменской области за пять лет предпринимателей стало на 10 тысяч больше

Почти на 10 тысяч увеличилось количество предпринимателей в нашем регионе за время реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", действовавшего с 2019 по 2024 год.

Для достижения целей нацпроекта в Тюменской области создана система поддержки предпринимателей. В нее входят центр "Мой бизнес", программа "Гарантийный фонд", Фонд финансирования предпринимателей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: