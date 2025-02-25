Тюменцы увеличили объём сбережений и стали чаще открывать вклады онлайн

По итогам 2024 года объём вкладов жителей Тюменской области (без учёта ХМАО и ЯНАО) на счетах в Сбере достиг 146 млрд рублей. За год портфель вырос на 37%. Для сравнения: в 2023 году темп роста составил 27%.

Растет доля вкладов, которые тюменцы открывают дистанционно. Если в начале 2024 года этот показатель составлял 51%, то на начало 2025 года — уже 59%.

Доля валютных вкладов в общем портфеле пассивов сократилась с 4,7% до 2,8%.

Среди клиентов Уральского банка Сбербанка наиболее популярны вклады сроком от 6 месяцев до 1 года, их доля выросла с 34% до 81%. Доля вкладов от 3 до 6 месяцев составляет 18,5%, от 1 до 2 лет — 5,4%, от 1 до 3 месяцев — 3,6%, от 3 лет — 2,4%.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Мы наблюдаем стабильный рост средств на счетах, а дистанционное обслуживание становится более востребованным. Всё больше вкладчиков выбирают удобные цифровые сервисы, а среди сроков размещения лидируют депозиты средней продолжительности. Эти тенденции подтверждают нашу роль как партнёра, помогающего эффективно управлять финансами.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский напомнил, что открыть вклад или счёт в Сбере можно несколькими способами: