В проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило 436 заявок на участие

На участие в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" заявки подали436 ветеранов и участников СВО, заявочная кампания стартовала 21 февраля и продлится до 30 марта. Курирует проект губернатор Тюменской области Александр Моор.

Программа даст уникальный шанс бойцам СВО продемонстрировать способности и получить новые навыки, уверен участник Общественного совета программы, участник федеральной программы "Время героев", кавалер трех орденов Мужества Виктор Квасов.

Форма заявки размещена на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф. Имена участников программы станут известны после 30 марта. Горячая линия работает с 10:00 до 20:00. Телефон: 8 (800) 250-42-72.