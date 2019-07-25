"Золотые луга" успешно внедряют систему сертификации "Меркурий"

Фото Екатерины Христозовой

С 1 июля 2019 года российские производители молочных продуктов переходят на электронную сертификацию в системе "Меркурий". Компания "Золотые луга", крупнейший производитель Западной Сибири и Урала, была готова к этому в течение последних двух лет, поэтому процесс внедрения проходит успешно.

"Сроки внедрения системы "Меркурий" для сертификации готовых молочных продуктов на федеральном уровне переносили несколько раз из-за неготовности предприятий и ветеринаров. Еще два года назад мы закупили модуль и протестировали его. Наконец в этом году запустили в указанный срок. Хотя по гашению ветеринарных свидетельств мы работаем с "Меркурием" уже больше года", — рассказала финансовый директор АО "Золотые луга" Марина Замятина.

"Меркурий" — это федеральная государственная информационная система, созданная для проведения процедуры сертификации Госветнадзором подконтрольных товаров в электронном виде. Главная цель ее внедрения — не только сократить бумажную волокиту, но и защитить потребителей от фальсификата.

Согласно приказу Минсельхоза Российской Федерации, введение электронной сертификации на молочную продукцию пройдет в два этапа. Сначала в систему будут включены сыры, сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты. С 1 ноября в систему "Меркурий" начнут вносить данные о готовой кисломолочной продукции, мороженом и твороге.

Из продуктов, производимых компанией "Золотые луга", в первую очередь попали только масло и сыр. С 1 ноября будут подключены остальные продукты.

Внедрением системы в филиале АО "Золотые луга" — молочном комбинате "Ситниковском" занималась целая команда IT-специалистов и подрядчиков при содействии службы продаж. Сейчас ведется работа по синхронизации "Меркурия" с автоматизированной системой управления складом "1C: WMS". В результате система сертификации готовой молочной продукции, производимой "Золотыми лугами", будет полностью автоматизированной.

"Пока некоторые операции остаются на ручном контроле, но уже в ближайшие дни будем запускать "Меркурий" и "1C: WMS" вместе, чтобы две эти информационные базы дополняли друг друга, чтобы данные из WMS автоматически загружались в "Меркурий", — добавила Марина Замятина.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMSдля 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.