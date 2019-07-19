Тюменские предприниматели собираются удивить курганцев сырами и пряниками

Тюменские сельхозтоваропроизводители примут участие в Крестовско-Ивановской ярмарке, которая пройдет в Курганской области 20 июля.

Ярмарка имеет 160-летнюю историю и ежегодно привлекает количество гостей. В прошлом году свою продукцию на ярмарке представили 210 различных сельхозпредприятий и сельских подворий, предпринимателей сферы переработки и общественного питания, мастеров декоративно-прикладного и ремесленного искусства. Тогда ярмарку посетили более 15 тысяч человек.

В этом году тюменцы, в частности, предложат гостям ярмарки продукцию частных сыроварен, которые чаще всего работают по итальянским и французским рецептам. Ассортимент сыров включает в себя как твердые (качотта, качокавалло, проволоне), так и мягкие, "молодые" (моцарелла, халуми, проволо и другие).

Также гостям будут представлены ишимские пряникив "Сибирское лукошко". Завода работает два года, продукция широко представлена в крупных торговых сетях, заключены контракты на оптовую поставку продукции дистрибьюторами разных регионов России. На ярмарке производитель также намерен удивить гостей специально изготовленными сувенирными пряниками с изображением Курганском области.

Ярмарка-торжок располагается на участке площадью в 20 гектаров, вблизи трассы Курган — Шадринск неподалеку от храма Иоанна Предтечи.