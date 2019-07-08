На "Тюменском бройлере" походит к завершению инвестпроект

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер", одно из крупных сельхозпредприятий Тюменского района, ввело в эксплуатацию еще один современный птичник — второй в этом году.

"Рассчитан он на более чем 80 тысяч голов птицы, и первых цыплят накануне мы уже заселили. Число новых птичников мы уже довели до пяти, причем каждый из них по производительности почти в три раза превышает показатели наших старых площадей", — рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

В начале августа на "Тюменском бройлере" планируют закончить строительство шестого птичника, который ознаменует завершение второй очереди инвестпроекта.

"Достаточно символично, что происходит это именно сейчас. Два года назад, когда принималось решение о модернизации нашей птицефабрики, "Тюменскому бройлеру" исполнялось 40 лет. А в этом году, когда инвестпроект завершается, 15-летие отмечает сама группа ПРОДО. Сейчас она один из крупнейших сельхозинвесторов в Тюменской области с объемом вложенных средств в размере более 1,5 млрд рублей", — говорит Оксана Величко.