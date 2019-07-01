Ставка по ипотеке ниже на приобретение жилья у партнеров Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

У желающих улучшить свои жилищные условия появилось больше поводов оформить ипотеку в Запсибкомбанке. Специальная программа на приобретение недвижимости у партнеров банка – это двойная выгода: и ставка ниже, и жилье можно приобрести с дисконтом.

Среди партнеров Запсибкомбанка – крупнейшие застройщики с жилыми объектами как в Тюмени, так и за ее пределами. Можно приобрести готовое и строящееся жилье: квартиры, коттеджи, таунхаусы с земельными участками в организованных коттеджных поселках, загородную недвижимость.

Оформление ипотеки на партнерских условиях в Запсибкомбанке позволяет получить:

- специальные условия по ставкам от 9,7% годовых;

- дисконт от 1 до 2% от стоимости недвижимости;

- ставку 5% годовых, если в семье родился(-тся) второй и/или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Семейная ипотека под 5% годовых – это возможность купить жилье большей площади и получить максимально комфортный ежемесячный платеж.

"В Запсибкомбанке действуют привлекательные условия на ипотеку для семей с детьми по ставке 5% на весь срок кредитования и ставка от 9,7% на объекты недвижимости от партнеров банка. Вне зависимости от выбранной программы, можно получить дисконт от партнеров банка в размере от 1 до 2%. С полным списком застройщиков-партнеров и возможными скидками можно ознакомиться в любом офисе банка", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Оформить ипотеку можно на сайте или в офисе банка.