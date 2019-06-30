Инновационные идеи резидентов тюменского технопарка используют в сельском хозяйстве

Резиденты технопарка в Тюмени предлагают инновационные идеи для использования в сфере сельского хозяйства, агротехнологии и пищевой промышленности. Проекты уже дают позитивный эффект.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной Думы, технопарк осуществляет продвижение инновационных проектов, оказывая консультационную помощь по вопросам интеллектуальной собственности, юридические и бухгалтерские услуги, организуя выставки и другие мероприятия, а также обучающие семинары и круглые столы для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность. Центральным элементом технопарка является бизнес-инкубатор, оказывающий всестороннюю поддержку малым инновационным компаниям, в том числе в сфере продовольственного рынка, на стадиях от создания опытного образца до внедрения новой технологии в серийное производство.

Так, на базе лаборатории государственного аграрного университета Северного Зауралья разработан гуминовый препарат "Росток" для растениеводства. Препарат устраняет стрессовые состояния растения, активизирует рост и развитие, повышает урожайность и качество продукции. Препарат можно приобрести в специализированных магазинах Тюмени, он пользуется спросом у местных дачников и садоводов.

При поддержке технопарка и правительства Тюменской области был создан опытно-промышленный образец сельскохозяйственной сушилки. Уже налажено их серийное производство в нескольких регионах страны, а также в Казахстане и Латвии.

За счет субсидии из областного бюджета была создана опытно-промышленную установку для круглогодичного выращивания рыбы. Компактное устройство позволяет выращивать рыбу в различных климатических условиях, на различных территориях. В настоящее время установки производятся компанией под заказ для рыбных хозяйств.

Резидент бизнес-инкубатора тюменского технопарка из Перми при помощи субсидии из областного бюджета организует производство углеводно-белкового концентрата для крупного рогатого скота из зерновых культур и отходов их переработки. Запуск установки по выпуску концентрата запланирован в 2019 году, сейчас отрабатываются технология и режимы производства.