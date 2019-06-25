Запсибкомбанк награжден благодарственным письмом

Запсибкомбанк

В июне Нижневартовское подразделение ПАО "Запсибкомбанк" за партнерское взаимодействие в деле профессионального становления специалиста банковского дела награждено благодарственным письмом БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж".

Сотрудники Запсибкомбанка принимают активное участие в проведении мероприятий, направленных на формирование финансовой грамотности учащихся Нижневартовска, Радужного, Излучинска. Помимо мероприятий в рамках познавательной программы "Мини-Мани", Запсибкомбанк и образовательные учреждения города совместно организовывают дополнительные встречи со студентами и школьниками, на которых в увлекательной и доступной форме рассказывают об основах финансовой грамотности, знакомят с банковской системой в целом.

"Мероприятия, проводимые нашими специалистами в образовательных учреждениях города и района, всегда находят положительные отклики как со стороны педагогов, так и со стороны родителей и учеников. Это, безусловно, мотивирует нас снова и снова участвовать в проекте", – комментирует директор ДО № 57 "Нижневартовский" Елена Коробцева.