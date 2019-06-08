ЭР-Телеком поставит в тюменских домах умные домофоны

Соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды на Петербургском международном экономическом форуме подписали гурернатор Тюменской области Александр Моор и президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев.

Компания планирует развернуть сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для внедрения сервисов на основе промышленного Интернета вещей, включая флагманский проект "Умный регион".

Сотрудничество с ЭР-Телекомом - это еще одни шаг в развитии аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и предполагает установку в на многоквартирных домах "умных домофонов", с помощью которых можно собирать большие объемы информации, будет очень полезным шагом на пути обеспечения безопасности тюменцев. "Опыт других российских городов показывает, что использование "умных домофонов" позволяет резко снизить уровень уличной и дворовой преступности и значительно повысить раскрываемость таких правонарушений", – отметил губернатор:

Моор подчеркнул, что регион открыт для сотрудничества и с другими IT-компаниями, ведь главная цель - создание устойчивых благоприятных условий для жизни и деловой активности жителей.