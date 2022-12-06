Тюменкая область и СвЖД подписали очередное соглашение о сотрудничестве

Правительство Тюменской области в лице губернатора Александра Моора и Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" в лице директора Ивана Колесникова подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года.

Все, о чем стороны договаривались в рамках предыдущего соглашения, сделано, еще больше планов наметили на последующие годы, сообщил губернатор Александр Моор. Со

"Правительство области продолжит субсидировать пригородные железнодорожные перевозки. Тариф для земляков удержим на социально доступном уровне. Сохраним льготы на проезд, в том числе для школьников. Будем строить новые развязки и надземные пешеходные переходы в местах пересечения с железнодорожными путями", - пояснил Моор.

По словам губернатора, РЖД продолжит совершенствовать железнодорожную инфраструктуру, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, будет обновлять подвижной состав и делать вокзалы доступными для маломобильных граждан. В планах и организация грузового двора на территории индустриального парка "Богандинский".