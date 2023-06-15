Главы Тюменской и Запорожской областей договорились о сотрудничестве в сферах экономики, молодежной политики и экологии

14:39 15 июня 2023
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Губернатор Александр Моор сообщил, что подписал с с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким соглашение о сотрудничестве регионов, в планах работа по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодёжной политики и охраны окружающей среды.

Подписание соглашения состоялось на полях ПМЭФ.

"Взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области - приоритетная задача. Мы помогаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Краснодоне Луганской Народной Республики. Предприниматели из Донецкой Народной Республики были на форуме Уральского федерального округа "Окно возможностей", которой прошёл у нас в мае. Тогда же договорились о сотрудничестве с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым",  - сообщил Моор и выразил уверенность, что " сотрудничество с Запорожской областью будет взаимовыгодным для наших регионов".

Теги: Александр Моор , соглашение о сотрудничестве
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