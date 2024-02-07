На ВДНХ узнали, что сделано в Тюменской области за пять лет по нацпроекту "Цифровая экономика"

В День национальных достижений "Цифровая экономика" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Тюменская область представила промежуточные итоги реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

За пять лет удалось:

🟢 подключить более тысячи социально значимых объектов к интернету в малых селах и деревнях области;

🟢 79 населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек обеспечить мобильной связью стандарта LTE/4G;

🟢 провести и подключить 100% школ области к интернету по технологии Wi-Fi;

🟢 все массовые социально значимые услуги переведены в электронный вид: вместе с МСЗУ всего жителям доступно более 230 госуслуг на федеральном и региональном портале;

🟢 открыть 76 классов Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области и обучить более 8 тысяч школьников;

🟢 запустить "ИТ-Диктант" и масштабировать его до всероссийской акции с количеством участников более 100 000 ежегодно;

🟢 отразить более 260 млн кибератак;

🟢 обеспечить прием 100% вызовов, поступающих в Центр телефонного обслуживания Тюменской области, в том числе благодаря внедрению искусственного интеллекта;

🟢 успешно запустить "ИТ-навигатор Тюменской области", информирующий о действующих мерах государственной поддержки ИТ-отрасли и многое другое.

"На достигнутом мы останавливаться не будем, у нас есть огромный потенциал для прогресса. Важно продолжить развитие цифровой инфраструктуры, также следует уделять пристальное внимание информационной безопасности", - заявил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Поставленным целям и задачам соответствуют подписанные на полях выставки соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и обществом "Киберпротект" о внедрении передовых разработок отечественной ИТ‑индустрии в области резервного копирования и защиты данных, а также соглашение между департаментом информатизации региона и "Лабораторией цифровой трансформации" об информационном сотрудничестве в рамках достижения "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и соцсферы.