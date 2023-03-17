Тюменцы договорились с Ямалом и Омской областью о сотрудничестве в сфере туризма

Тюменская область в первый день Международной выставки MITT в Москве подписала соглашения о сотрудничестве с Ямало-Ненецким автономным округом и Омской областью по развитию туризма, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Новые договоренности в агентстве считают важными: они нужны для запуска новых проектов, которые свяжут регионы общей интересной идеей, а также для интеграции туроператорских сообществ в развитие взаимного потока туристов.

Говоря о Ямале, директор агентства Дмитрий Пухов отметил, что Тюмень активно поддержала стоповер-программу, когда гости из Москвы при перелете в Тюмень могли погостить в Салехарде и прочувствовать на себе всю романтику Крайнего Севера. "Планируем расширять межрегиональное сотрудничество, в частности, в этом году ожидаем запуск нового турпродукта, который позволит связать наши регионы общей интересной идеей. И мы всегда рады туристам из Ямало-Ненецкого автономного округа, они традиционно занимают большую долю в турпотоке, и планируем, что эта доля будет расти", – сказал Пухов.

Директор Агентства по развитию регионального туризма ЯНАО Павел Хромов отметил, что важная составляющая сотрудничества – информационная и пояснил, что сейчас дет работа над совместным проект с рабочим названием "Тундра – термы", когда турист, например, из Москвы приезжает сначала в Салехард, ночует в чуме, общается с местными жителями, катается на оленьей упряжке и затем прилетает в Тюмень, где более комфортный релакс-отдых. Он посещает источники, наполняется силами и возвращается к себе в регион. "Я считаю, что таких ярких контрастных продуктов очень мало", – сказал Хромов.

Что касается Омской области, то в связи с развитием прямого авиасообщения между Омском и Тобольском для тюменских туроператоров провели информационный тур, сейчас с обратным визитом ждут омских туроператоров, "Мы заключаем это соглашение, чтобы еще больше интегрировать наши туроператорские сообщества в развитие взаимного турпотока", – прокомментировал Дмитрий Пухов.

Тюменская область в пятый раз участвует в международной туристической выставке MITT. В прошлом году были подписаны соглашения о сотрудничестве с Республикой Ингушетия и Санкт-Петербургом.

По данным департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, за 6 лет в регионе в 2,4 раза увеличился турпоток — с 1,4 млн в 2017 году до 3,3 млн человек в 2022 году, в 5 раз вырос объем налоговых поступлений отрасли. Дальнейшие цели развития отрасли – новые проекты, позволяющие увеличивать длительность пребывания гостей в регионе, и такой курс совпадает с вектором развития туризма в стране.