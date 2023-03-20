Тюменская область и Дагестан договорились о сотрудничестве в сфере туризма

09:30 20 марта 2023
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Фото - Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Республикой Дагестан, чтобы перейти к более предметному диалогу, сформировать конкретные турпродукты под запрос целевой аудитории, познакомить между собой туроператорские компании для отстраивания туристического потока, сообщает Агентство по туризму и продвижению ТО.

Республика Дагестан – это яркое туристическое направление, а прямое авиасообщение позволяет упростить турпотоки между регионами.

"Мы подписали с коллегами соглашение о двухстороннем сотрудничестве. Проведем роуд-шоу с туроператорскими компаниями, а также информационные туры. Создадим некую надстройку, чтобы как можно больше жителей Тюменской области и Республики Дагестан узнали о туристических возможностях наших регионов", – прокомментировала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Теги: Дагестан , соглашение о сотрудничестве , туризм
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