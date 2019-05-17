В парке Богандинский для крупных промышленников построят подъездные железнодорожные пути

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и Свердловская железная дорога 16 мая подписали соглашение о сотрудничестве. Результатом станет строительство железнодорожной инфраструктуры к индустриальному парку Богандинский.

Строительство железнодорожной инфраструктуры выгодно для обеих сторон соглашения. Агентство инфраструктурного развития Тюменской области сможет предложить потенциальным резидентам новые условия для создания производств, Свердловская железная дорога увеличит объемы перевозок, за счет грузовой базы компаний - потенциальных резидентов индустриального парка, которым для производства необходима доставка сырья, продукции.

"Для долгосрочного развития индустриального парка "Богандинский" наличие железнодорожной инфраструктуры – обязательный элемент. С началом реализации этого проекта мы сможем привлекать на площадку парка крупных инвесторов. Таких, которые готовы возвести серьезные производственные мощности и которым требуется развитая логистика для погрузки произведенной продукции и получения необходимого сырья для ее производства", – отметила директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

"В индустриальном парке около 30 потенциальных резидентов. Каждому строить отдельную инфраструктуру нелогично и не нужно. Единственно верное решение в этом случае – сделать общую. И Свердловские железные дороги готовы на это идти при подтверждении грузовой базы. Мы готовы брать на себя инициативу, строить эту инфраструктуру, обслуживать. Это будет инфраструктура общего пользования, что принципиально важно. На ней смогут осуществлять погрузку-выгрузку все резиденты", - пояснил суть проекта начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Точную сумму инвестиций пока назвать невозможно – все будет зависеть от того, каким предприятиям потребуются пути и от специфики грузов. "Для начала нам нужен один подъездной путь и несколько путей для погрузки-выгрузки - порядка нескольких километров. При проектировании мы заложим возможность достройки этого объекта и увеличения его мощности. Как только будет понятно, что необходимость в этом появилась, мы допроектируем и достроим дополнительные объемы железнодорожной инфраструктуры", - сообщил начальник СвЖД Иван Колесников.

По словам Колесникова, проектированием железнодорожной инфраструктуры специалисты займутся в конце 2019-начале 2020 года. Строительство может начаться в 2021 году.

Татьяна Тихонова