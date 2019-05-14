В Тюмени пройдет форум ко Дню российского предпринимательства

Областной День предпринимателя пройдет в Тюмени в одиннадцатый раз в ДК "Нефтяник" 27 мая. Мероприятие проводится в рамках празднования Дня российского предпринимательства.
Более 1000 предпринимателей региона соберутся в Тюмени для участия в деловой программе. На форуме запланирована серия мастер-классов от экспертов федерального уровня — платформы для предпринимателей "Деловая среда". Участие бесплатное, необходима регистрация.
Организаторами форума выступают правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство Тюменской области совместно с общественными объединениями предпринимателей региона.
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