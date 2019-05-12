Предприятия региона станут участниками первого Тюменского промышленного форума

В Тюмени началась активная подготовка к проведению первого промышленного форума, который состоится 27 мая на базе Тюменского технопарка. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 400 представителей бизнес-сообщества региона.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в рамках форума на одной площадке встретятся потенциальные и действующие малые, средние и крупные производственные компании, чтобы найти новых бизнес-партнёров, помочь формированию кооперационных связей, вовлечению большего количества предприятий в производственную деятельность, в том числе путем создания новых производств.

По мнению организаторов, проведение данного мероприятия будет способствовать дальнейшей активизации промышленного потенциала. Основной темой форума станет определение роли производственных компаний в социальном и экономическом развитии региона и страны в целом. Особая роль будет отведена обсуждению тем кооперации и кластеризации, наставничества, повышения производительности труда.